'Ruote nella storia' fa tappa a Volterra

Domenica 21 novembre il circuito di 'Ruote nella Storia' farà tappa a Volterra. L’Automobile Club Pisa in quanto Club federato ACI Storico, organizza, con il patrocinio del Comune di Volterra, un Raduno per i Soci ACI ed ACI Storico.

L’evento consisterà in un giro turistico che partirà dalla Rosa di Terricciola per giungere a Volterra dove è prevista la sosta delle auto in Piazza dei Priori per tutta la mattinata.

La giornata prosegue con il pranzo in un locale tipico situato poco fuori dalle Mura di Volterra.

Il Club ACI Storico è il club fondato da ACI per promuovere la passione e la cultura dell’auto storica e ogni Automobile Club provinciale, in quanto club federato ACI Storico, ha il compito di organizzare eventi legati alle auto d’epoca.

In particolare l’evento del 21 novembre, denominato Auto D’Epoca a Volterra organizzato dall’Automobile Club Pisa, costituisce l’ultima tappa del circuito nazionale organizzato da ACI Storico per il 2021 denominato 'Ruote nella Storia'.

Il circuito Ruote nella Storia abbina la passione delle auto storiche alla visita dei borghi più suggestivi a livello nazionale e l’Automobile Club Pisa ha scelto la Città di Volterra per organizzare l’evento dedicato ai propri Soci.

Le iscrizioni sono già esaurite con l’adesione di n. 35 equipaggi con stupende auto costruite prima del 1990.

L’Automobile Club ringrazia l’amministrazione comunale di Volterra per l’accoglienza riservata alla manifestazione.