Autoctone - Arte e musica

AUTOCTONE



Esposizione di arte contemporanea a cura di Louises Will e Jennifer Telluzzi.

27 - 30 Aprile @ Cantiere San Bernardo Pisa

Il rapporto esclusivo fra l’individuo ed il suo luogo di origine, i limiti e le conseguenze che ne derivano in termini sociali, sono il tema che Autoctone si propone di indagare attraverso un percorso che si compone di dipinti, installazioni e performance sonore.

A fare da sfondo al percorso multidisciplinare, gli ambienti della chiesa quattrocentesca sconsacrata del Cantiere San Bernardo, con affreschi settecenteschi di Tommaso Tommasi e Giovanni Battista Tempesti.



PROGRAMMA:



27-30 APRILE ORE 16.00-20.00 Esposizione artistica. Artisti in mostra: Louises Will, Aurora Bresci, Neragata, Michele Stagni, Lorenzo Scatena, Silvia Iannotta, Beatrice Taccogna, Daniela Giacomoantonio, Gabriele Bongiorno, Anna Ferranini, Lucas Estrella e 'kri:.mi.



VENERDì 29 APRILE: (ingresso a offerta consigliata)

- 19:00 - Daphné (Performance live)

- 20:00 Loud Xp (Elettronica Techno Narrativa Live)

- 21:00 - Sheyla Micheletti & Pietro Martini (Performance Body Art & Music)



SABATO 30 APRILE (ingresso a offerta consigliata)

- 19:00 - Sorgente (Musica, Disegno & Poesia Live)

- 20:30 - Giada Turini aka d.r.e.n. (Live Set)

- 21:30 - Nicola Corsini (Live set)

- 23:00 - Felicienne (Dj Set)



L’obiettivo è quello di offrire una proposta che combini arte e musica nei weekend, in modo da creare una mostra che diverta e allo stesso tempo arricchisca.