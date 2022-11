A Calci arriva la rassegna 'Autunno a teatro'

Quattro spettacoli gratuiti al Teatro della Valgraziosa, quattro appuntamenti per grandi e piccini su iniziativa dell’amministrazione comunale di Calci, in collaborazione con Intesa Teatro Amatoriale e Unità Pastorale della Valgraziosa.

“Torniamo a vivere la bellezza degli spettacoli dal vivo - sottolinea l’assessore alla Cultura Anna Lupetti - la condivisione della cultura e la gioia dello stare insieme, grazie ad una rassegna fortemente voluta da questa amministrazione comunale e grazie alla collaborazione di Intesa Teatro e Unità Pastorale”.

La rassegna 'Autunno a Teatro' prenderà il via venerdì 18 novembre (ore 21,15) con lo spettacolo 'La sposa sono io!!!', autore e regista Luca Dieci, della compagnia La Tartaruga di Pisa. Domenica 20 novembre (ore 17) 'Il Superlupone', un divertente spettacolo per bambini, scritto e diretto da Stefania Morelli, proposto dalla compagnia Four and Roses di Castelfranco di Sotto in collaborazione con L’Anello di Cascina.

Il fine settimana successivo gli altri due appuntamenti. Venerdì 25 novembre (ore 21,15) '7 minuti' di Stefano Massini, primo autore italiano a vincere il prestigioso Tony Award, proposto dalla compagnia L’Anello di Cascina per la regia di Simone Franchini. A chiudere la rassegna, domenica 27 novembre (ore 17), un altro spettacolo per bambini, 'Quando le fiabe invasero la terra' della compagnia Teatro Popolare di Treggiaia (Pontedera), autore e regista Mario Tognarelli.

La rassegna 'Autunno a Teatro' sarà anticipata dallo spettacolo 'La Mandragola' del gruppo amatoriale 'Bottega si legga', in programma alle 21,15 di venerdì 11 novembre, sempre al Teatro della Valgraziosa. In questo caso l’ingresso sarà ad offerta libera, il ricavato verrà devoluto all’Unità Pastorale della Valgraziosa per il rifacimento del tetto della chiesa di Montemagno.