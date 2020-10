'L'autunno nel bosco': visite guidate nell'Oasi WWF della Cornacchiaia

Dopo il calendario estivo con le visite pomeridiane del venerdì che hanno portato 150 persone a esplorare in piena sicurezza l'Oasi WWF 'Bosco di Cornacchiaia', con l'arrivo dell'autunno tornano le consuete visite della domenica mattina immersi fra il bosco sempreverde di pini e lecci e i colori caldi e lucenti della Grande Lama.

Domenica 18 ottobre alle ore 10 (partecipanti: massimo 12 adulti) visita guidata a misura di tutte le età della durata di circa due ore e mezza, lunghezza quasi 4 km. Nonostante la riduzione del numero massimo di partecipanti, nel rispetto delle norme preventive sul COVID-19, non variano i contributi minimi previsti, per cui le condizioni restano: contributo minimo 5 euro a partecipante sopra i 12 anni, gratuito per i soci WWF e i bambini accompagnati sotto i 12 anni. Prenotazione obbligatoria tramite form, a cui seguirà mail di conferma: https://forms.gle/ dis5s2uQYWM6WgSq5. Replica nelle domeniche 1, 15, 29 novembre

Domenica 25 ottobre passeggiata da Marina a Calambrone, un mondo fantastico tra la terra ferma ed il mare. Dopo i campi, ma prima delle case e della sabbia. Dove ci sono boschi rigogliosi e paludi ristagnanti, comode strade e sentieri serpeggianti, campi aperti e radure rilassanti. I partecipanti, quasi sempre immersi in bellissime pinete, solcheranno campi aperti dal grande respiro, per poi rientrare e finire l'escursione nell'Oasi WWF Bosco della Cornacchiaia. Attività organizzata da Azimut-treks, per informazioni e prenotazioni: info@azimut-treks.com 339 5675637 www.azimut-treks.it