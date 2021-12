Prezzo non disponibile

Sul finire dell’autunno ma prima che inizi l’inverno torna a Pisa la rassegna Autunno in Folk, ideata e curata dall’Associazione Pisa Folk.

Il programma vedrà in scena lo storico gruppo del Gargano Rione Junno, accompagnati dal poeta Raffaele Niro nel reading musicale Il Pane della Puglia, sabato 18 dicembre al Teatro Sant’Andrea. Domenica 18 invece dalle ore 19.30 al Lumiere Pisa un doppio appuntamento con Marco Rovelli e Tommaso Greco, con la presentazione del libro Siamo noi a far ricca la terra e il reading concerto Portami al confine.

E per gli amanti del buon cibo e della buona birra non mancherà la sezione Food, con una degustazione di piatti toscani e liguri del Petite Lumiere e le birre artigianali di Birrante.

Il programma

Sabato 18.12.2021

ore 21.30 @Teatro Sant’Andrea

Il pane della Puglia

reading concerto con:

Rione Junno e Raffaele Niro

Raffaele Niro, poeta molto apprezzato in Italia e all’Estero, insieme a Federico Scarabino e Biagio De Nittis (voci storiche e fondatori del gruppo Rione junno), la danzatrice Alessia Tudda mettono in scena uno spettacolo che rende omaggio alla Puglia intera, narrando in musica, parole ed atmosfere, uno dei suoi prodotti enogastronomici più rappresentativi e conosciuti, il suo Pane.

- ingresso: 5 euro

ore 19.30 @Lumiere

Siamo noi a far ricca la terra:

Romanzo di Claudio Lolli e dei sui mondi

Presentazione del romanzo con:

Marco Rovelli e Tommaso Greco (Università di Pisa).

Claudio Lolli è una delle personalità più complesse e poliedriche della scena musicale e culturale italiana degli ultimi cinquant’anni. Poeta, compositore, narratore, professore di lettere; personalità schiva e riservata quanto generosa; faro – suo malgrado – della scena bolognese intorno al ’77, ha saputo coniugare cantautorato e sperimentazione musicale, poesia pura e ricerca di forme inedite.

-ingresso gratuito

ore 20.30 @Petite Lumiere

Folk Food

degustazione di birre artigianali e piatti liguri/toscani a cura del birrificio Birrante e Petite Lumiere

- ingresso: 20.00 euro

ore 21.30 @Lumiere

Reading concerto Portami al confine

di Marco Rovelli e Paolo Monti

Il confine è il concetto fondamentale del nostro mondo. I confini da superare, sempre: quelli dei migranti, quelli di chi pensa che Nostra patria è il mondo intero, ma anche i confini che superiamo ogni volta quando ci avviciniamo l’uno con l’altro, a partire dalle relazioni d’amore.

- ingresso gratuito