'Autunno in Piazza' a Treggiaia

L'appuntamento è per domenica prossima, 18 dicembre, dalle 10 alle 19, quando piazza Monti ospiterà la prima edizione di una rassegna artigianale ed enogastronomica con prodotti tipici, locali e della Garfagnana.

L'organizzazione è della associazione Progetto Treggiaia 2.0, che, nei mesi scorsi, ha ridato slancio al circolo della frazione, riaprendolo dopo un periodo di stop e convogliando persone ed energie sul territorio, ripartendo da arte, cultura e socialità. E da un punto di ritrovo e aggregazione, ritornato a nuova vita, grazie all'impegno di una organizzazione di promozione sociale che, ad oggi, sotto la guida del presidente Raffaello Minuti, conta oltre 200 iscritti.

L'obiettivo, spiegato dall'associazione, è quello di far ritrovare agli abitanti del paese il gusto dello stare insieme e di riportare in vita manifestazioni, eventi, progetti inclusivi, ripartendo dal circolo e creando un ambiente nuovo ed accogliente, con la sede che è in via San Bartolomeo, nel cuore di Treggiaia Alta. Il servizio di bus navetta sarà attivo, in maniera del tutto gratuita, dal parcheggio in zona I Fabbri.