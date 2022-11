Autunno sulle Mura di Pisa

I colori selle Mura di Pisa in autunno sono uno spettacolo da non perdere. Domenica 6 novembre è in programma un'escursione naturalistica dedicata ai microambienti naturali o seminaturali presenti lungo le Mura, organizzata in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa. Un modo per osservare e riconoscere le rocce che compongono le Mura, delle piante nella loro veste autunnale e di varie tracce di animali.

Ritrovo ore 14.30 alla Torre di legno; termine ore 16.30 in Piazza dei Miracoli. Massimo 20 partecipanti. Si consigliano scarpe comode, acqua, cappellino e un binocolo.

PER INFO E PRENOTAZIONI

www.muradipisa.it e app Mura di Pisa

050 0987480 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

In caso di maltempo la visita sarà rimandata a domenica 13 novembre 2022.

L’iniziativa è frutto della collaborazione e della convezione tra le Mura di Pisa e il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, una collaborazione che già prevede sconti incrociati per le persone che visitano entrambi i siti turistici durante i normali orari di apertura.