Pisa celebra il Sommo Poeta con l’avatar 'Divina' e lettura di un canto dell’Inferno in piazza dei Cavalieri

Le celebrazioni per i settecento anni dalla morte di Dante continuano ad animare la Toscana. E sabato 11 settembre è la volta di Pisa con un doppio appuntamento. Alle 17 nell’Aula Magna di palazzo della Sapienza si inaugura ‘Divina’, l’avatar che traduce i volti in terzine che da Arezzo si sposta nella città della Torre. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, insieme al rettore dell’Università di Pisa Paolo Maria Mancarella e alla responsabile scientifico del laboratorio ASTRO Gabriella Caroti, presenteranno l’installazione che ha lo scopo di far immedesimare le persone con la Commedia perpetrando l’antica storia del Dante popolare e trasmesso dai tanti che nei secoli ne imparavano i versi e li diffondevano ovunque. Alle 18.30 il presidente sarà in piazza dei Cavalieri con il sindaco Michele Conti per la lettura di Maurizio Lombardi del XXXIII Canto dell’Inferno '…disperato dolor che ‘l cor mi preme'. Conduce Renato Raimo.

L’accesso è gratuito e sarà contingentato ai sensi della normativa volta al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Sarà necessario esibire la certificazione verde Covid 19 definita 'Green pass', come stabilito dalle disposizioni vigenti.