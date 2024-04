Ayurveda per il tuo benessere bio-psico-spirituale porte aperte - Incontro gratuito

Sabato 6 aprile dalle 15:00 alle 19:00



accreditato MIUR Codice 92340 Edizione 136799

Vai a scoprire i benefici dell'Ayurveda e come può arricchire la tua vita, portando benessere e armonia.



- Tecniche di trattamento tradizionali dell'Ayurveda con l’uso degli olii erbalizzati.

- Consulti individuali con il nostro medico esperto e consigli per le tue routine quotidiane.

- Programmi Detox e Rasayana intensivi, progettati per rigenerare corpo, mente e spirito.

- Formazione in Scienze del Benessere Yoga e Ayurveda, dedicata agli operatori ayurvedici e completati da una formazione pratica sulle tecniche tradizionali.



Appuntamento il 6 aprile presso il Campus CSB a Ponsacco oppure online.