Stefano Accorsi arriva a Pontedera con 'Azul – Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor'

Uno spettacolo sospeso fra sogno e semplicità, fra amicizia, ironia, fragilità, passione, tifo, musica e colori. L'attore Stefano Accorsi, direttore artistico della Fondazione Teatro della Toscana, arriva con 'Azul – Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor', il nuovo spettacolo scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca al Teatro Era di Pontedera. In scena con Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo, Luigi Sigillo. Produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, in coproduzione con il Teatro della Toscana.

In una città in cui il gioco del pallone è febbre, amore e passione, quattro amici fanno i conti con le loro rispettive vite e, facendo affiorare ricordi, provano a ricostruire una serenità andata in pezzi. Nella loro semplicità, ad accomunarli è la passione folle per la squadra del cuore e infanzie fiabesche. Sono fatti di materia semplice come il pane, ma la domenica, allo stadio, si fanno travolgere da una furia che ogni volta li spazza e li sconquassa. In scena ci sono personaggi veri e al tempo stesso trasognati, clown toccanti e divertenti, nei quali ci si riconosce tutti. C’è gioia, amarezza, ironia e tanta voglia di sorridere mentre evocano le vittorie, i momenti di estasi, le sconfitte e le tragedie che hanno condiviso negli anni. Lo spettacolo è puro divertimento, anche quando si toccano le corde più profonde e intime. Una storia di gente semplice, unita da un’amicizia inossidabile che aiuta ad affrontare la vita stringendosi in un abbraccio delirante e commovente.

Biglietteria del Teatro aperta dal martedì al sabato, ore 16 - 19. Acquisto biglietti online su www.teatroera.it.