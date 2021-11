'Babbo Natale e la notte dei regali' a La Città del Teatro

Alla Città del Teatro è già Natale e domenica 14 novembre alle 17.00 arriva Babbo Natale!



Spettacolo liberamente ispirato a 'Quella volta che Babbo Natale non si svegliò in tempo” di Thomas Matthaeus Muller

di Michela Cromi e Simone Lombardelli

con Dadde Visconti e Simone Lombardelli

regia Dadde Visconti

scene Ettore Pantaleone



Era la Vigilia di Natale. Renato e Nicola, due pestiferi fratellini, non riuscivano a prendere sonno: non vedevano l’ora che arrivasse l’indomani mattina per scartare tutti i regali.

“Caro Babbo Natale, mi piacerebbe che tu mi portassi: un robot con gli occhi laser, e poi la tenda degli indiani, e poi la chitarra elettrica… e poi… e poi… e poi…”

“Io invece vorrei avere una bicicletta con le ruote tute cromate e la sella ammortizzata e poi un esercito di soldatini e poi… e poi… e poi...”…

… e poi, finalmente, si addormentarono e fu allora che arrivò… Babbo Natale: “Accipicchia” disse saltando giù dal letto “non mi sono svegliato in tempo, la sveglia non ha suonato

e io… non ho ancora preparato i regali, nemmeno un pacchettino”. Babbo Natale e la sua fedele Renna, tra divertenti gag e improbabili magie, le provarono tutte, ma dei regali nemmeno l’ombra.

Alla fine, venne loro un’idea: al posto dei regali avrebbero fatto, insieme a tutti i bambini, uno spettacolo spettacolare…e quello sì che fu un bel regalo di Natale!

Una stravagante e coinvolgente storia che accompagna i piccoli spettatori nella magica…e “divertente” atmosfera del Natale.





clowneria, teatro d’attore

dai 4 anni



sala piccola

