Babbo Natale arriva a Marina di Pisa

Nuovo evento natalizio organizzato da Confcommercio Pisa e Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, la collaborazione di CollEventi e il contributo di Country Club Boccadarno, Centro Ippico Pisano, Cesma - Centro Salesiano Maria Ausiliatrice, Circolo Il Fortino e Croce Azzurra Litorale Pisano.

Appuntamento sabato 23 dicembre a partire dalle 15.30, in piazza Gorgona e presso il Centro Salesiano Maria Ausiliatrice in via Maiorca.

In piazza Gorgona ci sarà l'Angolo di Babbo Natale, pronto a ricevere le letterine dei bambini, che potranno divertirsi con un emozionante giro a cavallo sui pony. Presso il Centro Salesiano Maria Ausiliatrice in via Maiorca 28 invece sarà allestita la Casa di Babbo Natale, che accoglierà i visitatori con i suoi elfi. Per tutti a disposizione cioccolata calda e vin brulè.