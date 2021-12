Museo delle Navi Antiche, appuntamento con Babbo Natale e l’archeologia

Domenica 19 dicembre al Museo delle Navi Antiche di Pisa arriva Babbo Natale. Un appuntamento per bambini e famiglie alla scoperta del più grande museo di imbarcazioni antiche esistente in compagnia di 'Babbo Natale archeologo', guida esperta che porterà i piccoli visitatori attraverso la storia delle magiche sale degli arsenali medicei, con tante sorprese e dolcissimi doni per tutti (ore 15.30 e 17.00) Un’occasione in via straordinaria per visitare il complesso delle Navi Antiche di Pisa, spazio di 4700 metri quadri che raccoglie 800 reperti, esposti in 47 sezioni divise in 8 aree tematiche con sette imbarcazioni di epoca romana, databili tra il III secolo a.C. e il VII secolo d.C., di cui quattro sostanzialmente integre.

Informazioni: Attività per bambini dai 5 anni in su | ore 15.30 e 17.00 | Durata 1 h | È necessaria la presenza di un genitore all’interno del museo per ogni prenotazione. Prenotazione obbligatoria allo 050 47029 o a prenotazioni@navidipisa.it, nel fine settimana al numero 050 8057880