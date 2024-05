'Bagni di Vino' 2024

Venerdì 17 e sabato 18 maggio presso il Parterre di San Giuliano Terme, si terrà la seconda edizione di Bagni di Vino, evento di degustazioni e musica dal vivo.

L’Evento, promosso dal Comune di San Giuliano Terme e organizzato dall’Associazione Antitesi con la collaborazione di Geste, prevede una due giorni da non perdere, ricca di esibizioni e degustazioni.

Incentrata sulla degustazione del vino, la Manifestazione vede la presenza di numerosi espositori, tra i quali: Strada del Vino delle Colline Pisane, Fattoria Campigiana Vinità, Fattoria San Vito, Azienda L’Agona, Cantine Tenuta Mariani. Sarà inoltre presente la Federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori (Fisar) oltre all'Associazione italiana sommelier (Ais).

Per chi vorrà accompagnare le bevute con del buon cibo non mancherà lo spazio food a cura di Geste e della Bottegheria di San Giuliano Terme, inoltre la Torrefazione Drupa sarà presente con le sue interessanti selezioni di caffè tostati e macinati freschi. A suggellare il piacevole connubio tra vino e musica entrambe le serate saranno allietate da artisti che si esibiranno dal vivo, per la direzione artistica di Martina Favilla.

L’inaugurazione è prevista venerdì 17 maggio alle ore 19; il taglio del nastro sarà accompagnato da un’esibizione di danza aerea a cura di Antitesi Teatro Circo, a seguire, alle 21:00, sarà la volta del concerto 'Hot Jazz FM' a cura di DrumRum Teatro Suonato, che presenterà un repertorio che spazia dagli anni ’20 ai ’40 coprendo tutto il periodo che va dal dixieland o jazz delle origini fino alla nascita dello swing, trasportandoci in un viaggio fra New Orleans, Chicago, Dallas e New York del secolo scorso. Il quartetto (Chitarra, Banjo, Susafono, Clarinetto, Sax, Tromba e voce), vuole riscoprire la freschezza di un genere musicale che nasce come musica popolare, da ballo, ed espressione di vitalità.

Sabato 18 maggio la manifestazione aprirà le porte alle 19, con l’esibizione di Lorenzo Niccolini Live, chitarrista fingerstyle, che propone un repertorio originale tra classico e moderno, con l’utilizzo di tecniche alternative per chitarra, quali tapping, armonici artificiali, open tuning; seguirà alle 21 il concerto 'Café Du Monde' a cura di DrumRum Teatro Suonato che proporrà degustazioni musicali a base di canzoni provenienti da tutto il mondo: dalla Sicilia al Cile, dall’est Europa alla campagna Toscana, passando per il Sud della Francia e le composizioni tedesco - americane di Kurt Weill. Il tutto condito, a gradimento, da curiosità, frivolezze ed aneddoti.

L’evento è ad ingresso libero, la degustazione ha un costo di 15 € a giornata, comprensivo di calice per la degustazione e la relativa tracolla porta calice.