'Bagni di Vino' a San Giuliano Terme

Bagni di Vino è ai nastri di partenza, venerdì 2 e sabato 3 giugno nello spazio del Parterre di San Giuliano Terme, recuperato ed adibito a luogo di eventi ed occasioni di socialità, si potrannno degustare tra i migliori vini del territorio pisano.

L’evento, principalmente incentrato sulla degustazione del vino, prevede l'acquisto di un calice per la degustazione serigrafato con il logo 'Bagni di Vino' e la relativa tracolla porta calice, si potranno poi acquistare i Token degustazione presso la cassa centrale e solo con questi sarà possibile proseguire con le degustazioni. Gli espositori con proprio registratore di cassa potranno anche effettuare la vendita diretta delle bottiglie di vino.

Tra i brand partecipanti sono presenti: Podere Marcampo, Gianni Moscardini, Azienda Agricola Vallorsi, Antico frantoio toscano del rio Grifone, Fattoria la Tana, Fattoria Uccelliera, Fattoria Campigiana, Azienda agricola degli Azzoni Avogadro, Villa Saletta, Villa Cosmiana, Usiglian del Vescovo, Tenuta Pellicciano, Tenuta di Ghizzano, Tenuta Chiudendone, Podere Spazzavento, Podere La chiesa, Pieve de' Pitti, Le Palaie, L'Agona S.a.r.l.s. Uninominale, I Giusti e Zanza, Fontemorsi, Fattoria Varramista, Fattoria Fibbiano, Cupelli vini, Cosimo Marina Masini, Castelvecchio società agricola, Beconcini winery, Badia di Morrona. Sarà inoltre presente la Federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori (Fisar) oltre all'Associazione italiana sommelier (Ais) che organizzerà una master class. E non mancherà uno spazio per chi preferisce il luppolo alla vite, grazie alla presenza del Birrificio di Buti e per chi vorrà accompagnare le bevute con del buon cibo sarà presente lo spazio food di Geste, oltre allo spazio liquori della Bottegheria. E a suggellare il piacevole connubio tra vino e musica entrambe le serate saranno allietate dalle band Following error e Onda acustica in concerto.