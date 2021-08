'Bagninluce' a San Giuliano Terme: giochi di luce e musica per la festa del patrono

Torna 'Bagninluce', la festa del santo patrono del comune termale, San Bartolomeo, che si festeggia il 24 agosto. Musica, giochi di luce e mercatini per l'edizione 2021 della manifestazione.

Dal calare del sole, martedì 24 agosto, ci saranno giochi di luce nel cuore della frazione capoluogo di San Giuliano Terme: piazza Italia, le terme e tutta via XX Settembre illuminate fino alla chiesa renderanno l'atmosfera del comune termale magica. In più, verrà allestita un'area spettacolo in Piazza Italia dov'è previsto un concerto del chitarrista pisano Lorenzo Niccolini. Saranno presenti in piazza Italia, largo Shelley e via XX Settembre anche i banchetti dello street food e del mercatino. Alle 18 in programma la tradizionale messa per San Bartolomeo nella chiesa dei santi Ranieri e Luigi Gonzaga della frazione capoluogo.

Per partecipare alla serata occorrerà il green pass che certifichi la vaccinazione anti Covid-19, la guarigione dalla malattia o un tampone negativo nelle ultime 48 ore. Per maggiori informazioni a riguardo si invita a consultare i canali ufficiali del governo.

Bagninluce, come il Settembre Sangiulianese, è organizzata dal Comune di San Giuliano Terme in collaborazione con il Lumière di Pisa.