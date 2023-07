'The inner space', concerto all'alba al Bagno degli Americani

Sabato 29 luglio, al Bagno degli Americani di Tirrenia, appuntamento alle 6.30 con 'The Inner Space', Yoga e Viaggio Sonoro a cura di Elisa Pozzana, insegnante di yoga e meditazione, e Mirko Giacomelli, musico terapeuta. L'obiettivo sarà quello di lasciar andare ogni tensione, raggiungendo la calma e la pace interiore grazie alle onde sonore create da vari strumenti ancestrali, tra cui le campane tibetane, l'handpan e il gong.

"Portare questa esperienza nella mia città, in riva al mare, in una struttura di eccellenza come quella del Bagno degli Americani, è un onore per me", afferma Elisa Pozzana, insegnante di yoga e meditazione. "The inner space è sia un viaggio sonoro, sia un viaggio dentro e fuori se stessi. Fare questa esperienza in riva al mare è qualcosa di catartico, tutti dovrebbero provarlo almeno una volta nella vita!", dice Mirko Giacomelli musico terapeuta.

Info

Per maggiori info e prenotazioni Elisa 3391133973