Balabiòtt, teatro e burlesque nel weekend

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/04/2023 al 02/04/2023 Orario non disponibile

Anche questo fine settimana il Balabiott di Riglione si anima con spettacoli inediti e particolari. Sabato 1 aprile sarà la volta di 'Avanguardie', uno spettacolo dedicato a testi delle avanguardie futurista, post-futurista, surrealista, dadaista, fino al teatro dell'assurdo, con riferimenti di Jarry, Marinetti, Palazzeschi, Valentin, Ionesco e Beckett.

Domenica 2, dopo i successi e i sold out dei mesi precedenti, torna invece il burlesque con una serata di numeri solistici e di gruppo, sorprendenti, ricchi ironia, eleganza e originalità. La serata esplorerà le suggestioni offerte dal tema del viaggio nel tempo, personaggi e musiche che faranno compiere un viaggio affascinante nel glamour antico e moderno. Lo spazio del Balabiott ormai è diventato a tutti gli effetti un luogo deputato a ospitare spettacoli sempre nuovi di Burlesque, con lo scopo di far conoscere la vera natura di un'arte ancora poco nota e spesso fraintesa in Italia: il burlesque è inclusione, gioco, accettazione dell'unicità di ogni corpo e si oppone a ogni stereotipo estetico e volgarità.

Si esibiranno: Lily De Non, Mimì Champagne, Dark Diamond, Free Sans Age, Sally Rose Blush, Sylene Le Fay, Claudie De Neige, Dalia Dune, Sophie L'Etrange, Lady Nyx, Didi Dragonfly, Lady Moonshine, Lace Burton, Tina La Flamme, Johnny Gin.