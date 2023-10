'Dolcetto o Scherzetto?': un Halloween di festa nella 'Via en Rose'

Un pomeriggio di brivido e divertimento in via San Francesco e piazza D'Ancona con 'Dolcetto o Scherzetto?' l'evento organizzato per la festa di Halloween martedì 31 ottobre dalle imprenditrici della 'Via en Rose', la realtà tutta al femminile fortemente voluta da imprenditrici e titolari di attività di via San Francesco, protagonista di una nuova iniziativa in collaborazione con Confcommercio Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa.

"Dalle 16 alle 20 negozi e locali di via San Francesco e piazza D'Ancona saranno protagonisti di uno spaventoso appuntamento dedicato a grandi e piccoli, che potranno trovare delle terrificanti sorprese nei nostri negozi rispondendo alla domanda 'Dolcetto o Scherzetto?'" spiega l'imprenditrice Federica Surace in rappresentanza delle attività della 'Via en Rose'. "Vetrine e allestimenti saranno decorati a tema per l'occasione con una scenografia inedita, e anche all'interno accoglieranno i clienti con una veste da brividi, tra streghe, fantasmi, zucche e pipistrelli".

"La 'Via en Rose' è un'idea nata durante il lockdown, ci siamo unite costruendo un gruppo sempre più forte per rendere sempre più attraente e vivace via San Francesco anche attraverso iniziative come questa, e in programma abbiamo molti altri appuntamenti, a partire da quello che stiamo organizzando per le feste di Natale".

"La 'Via en Rose' unisce molte particolarità importanti: una strada con 20 attività, per la maggior parte a conduzione femminile, è un fiore all'occhiello per tutta la città" afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Siamo orgogliosi di sostenere imprenditrici e imprenditori che si impegnano per regalare entusiasmanti iniziative alle nostre famiglie e ai nostri figli, una dimostrazione di quanto il commercio sia fondamentale per l'attrattività e le fruibilità delle nostre città".