Banchetti informativi delle Associazioni LGBTQ: invitati Arci Gay Pisa, Associazioni Coming Out, Bit. Bissessuali Toscani. Proiezioni di video per la lotta allo stigma e la libera consapevolezza di sé.



Ore 20:00, cena con Lalique Chouette. Menu fisso a 20 euro: Grande antipasto vegetariano (strudel di verdure, rocher di uva con caprino, polpettine broccoli e ricotta, polpettine zucchine e carota, pappa al pomodoro, couscous speziato di verdure, voulevant di funghi e crema di noci, selezione di formaggi misti); lasagne zucca e salsiccia; casrecce radicchio, speck e noci, fusilli broccoli e ricotta. Castagnaccio. Acqua, vino 1 litro ogni 5 persone.



Obbligo Green Pass. Per prenotazioni: 050 579941 oppure 340 354 1897.



Saranno garantite tutte le misure di sicurezza e le distanze in base alle ultime disposizione governative relative all’emergenza sanitaria attuale