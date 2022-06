Prezzo non disponibile

Torna, rinnovata, più ricca e alla sua 11ª edizione, 'Banchi di gusto', la due-giorni a cura di Cna Pisa che dà appuntamento in Logge di Banchi l'11 e 12 giugno. Un appuntamento fisso del mercato del gusto ormai consolidato che, grazie alla sinergia e al contributo del Comune di Pisa, Camera di Commercio di Pisa, Toscana Sapori e Banca di Lajatico, offre una vetrina e un salotto aperto e interattivo a tutti coloro che desiderano conoscere i principi dell’alimentazione e della gastronomia con i relativi aspetti storici, ambientali e salutistici. 'Local food experience', questo il tema principale di questa edizione pronta ad offrire street food, laboratori, degustazioni, vendita diretta e show-cooking a cura di di Slow Food Toscana condotta Pisa e Monti Pisani sabato e domenica dalle 10 alle 20.

La kermesse sarà impreziosita dalla presenza di Slow Food che proporrà laboratori esperienziali a cittadini e visitatori.

Qualità, stagionalità, prodotti locali, eccellenze enogastronomiche del resto sono da sempre i punti di forza di CNA che per questa edizione ha coinvolto ben 18 produttori, non solo del territorio pisano ma anche regionale. Arriveranno infatti produttori dal fiorentino e dal grossetano che, amalgamandosi con i nostri produttori locali, offriranno un percorso degustativo virtuoso capace di coinvolgere tutti e 5 i sensi. Sottoscritti altresì accordi - confermato da Valter Tamburini, commissario straordinario della Camera di Commercio - anche con agenzie turistiche che offriranno, grazie al coordinamento di alcune guide, tappe e visite ai turisti che, arrivati in città, potranno godere di un tour enogastronomico ad hoc.

Entrando nel vivo del programma si inizia sabato 11 giugno con il taglio del nastro in Logge di Banchi per poi proseguire alle 16.30 con il laboratorio dell'olio a cura di Slow Food condotta Pisa e Strada dell'olio dei Monti Pisani. Alle 17.30 sarà la volta del laboratorio del gelato con la partecipazione del maestro gelatiere Gianfrancesco Cutelli che racconterà il rito della granita siciliana e alle 18.30 uno show-cooking con Leonardo Torrini de il Trippaio di Gavinana.

Si continua poi domenica 12 giugno con il laboratorio del formaggio alle 10.30 a cura di Angela Saba, produttrice del presidio e presidente del presidio Slow Food del Pecorino a Latte Crudo di Maremma. Alle 12 show-cooking con Benedetto Squicciarini de La Macelleria Lo Scalco di San Miniato e alle 17.30 si conclude con Manuel di Gregorio de Il Peposo di Pietrasanta.