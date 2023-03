Banchi di gusto, laboratori e degustazioni alle Logge

Sabato 1 e domenica 2 aprile Pisa sarà la capitale del gusto grazie alla dodicesima edizione di Banchi di Gusto, la kermesse a cura di CNA Pisa realizzata col patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con Terre di Pisa, Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Toscana Sapori - Italian Food & Wine (inaugurazione sabato alle 11 in Logge di Banchi).

Arrivata alla sua 12esima edizione, Banchi di Gusto è diventato, non solo un appuntamento fisso del mercato del gusto ormai consolidato sotto le Logge di Banchi, ma anche un salotto aperto a tutti coloro che vogliono conoscere i principi dell'alimentazione e della gastronomia, con i relativi aspetti storici, ambientali e salutistici. Un richiamo per gli amanti del buon cibo, del mangiare sano ma soprattutto per gli amanti dell'origine di prodotto. Filiera corta, eccellenze, chef e ospiti di fama internazionale: Banchi di Gusto nel tempo ha creato ed ha valorizzato la tipicità dei prodotti toscani favorendo incontri tra produttori ed esperti dell'alimentazione locale. Negli anni ha altresì visto il coinvolgimento di chef importanti che hanno valorizzato, attraverso gli show cooking, i prodotti presenti sotto le Logge offrendo, al contempo, un'ottima vetrina e un biglietto da visita per i tanti turisti e visitatori che, passando per la città della Torre Pendente, potranno godere di un turismo esperienziale sublimato dal buon cibo e da tante golosità eno-grastronomioche. Oltre alla vendita e alle degustazioni sono previsti laboratori a tema interattivi e show cooking.

Il programma

Sabato 1 aprile

Inaugurazione con taglio del nastro ore 11.00 con vendita e degustazione dei prodotti. Presenti membri e rappresentanti dell'Accademia Maestri del Lievito Madre e Panettone Italiano. (https://www. accademiamaestrilievitomadrepa nettoneitaliano.it/)

accademiamaestrilievitomadrepa nettoneitaliano.it/) ore 15.30 --17.30 Laboratorio del cioccolato con il mastro cioccolatiere Mirco Della Vecchia

ore 18 - 19.30 show cooking con lo chef Federico Frosali di Chef's Idea di Pomarancce

Domenica 2 aprile

Apertura ore 10. con vendita e degustazione dei prodottiore

15.30 - ore 17.30 Laboratorio del pane a 4 mani con Stefano Bernardeschi, Presidente CNA Panificatori Pisa e titolare di Bernardeschi il fornaio di Lari dal 1927 + Santiago Rodriguez del Panificio Santa Cruz

ore 18 - 19 show cooking con lo chef Daniele Fagiolini de L' Antico Ristoro Le Colombaie

Di seguito tutti i produttori presenti in Logge di Banchi dove sarà possibile fare degustazioni e acquisti: