'Se mi rilasso collasso', Bandabardò e Giobbe Covatta al Giardino Scotto

Il più appassionato, colorato e scatenato gruppo folk rock italiano presenta il suo primo libro, che racchiude trent'anni di carriera. 'Se mi rilasso collasso. Trent'anni di storia di una band improbabile' (edito da Baldini & Castoldi) è una raccolta di aneddoti e storie della più rappresentativa band della world music italiana, trasformato in uno spettacolo ricco di canzoni di speranza, amore e lotta. A fare da cantastorie Giobbe Covatta, amico di Enrico “Erriquez” Greppi, a cui il progetto e dedicato, e di tutta la banda, comico originale e imprevedibile che saprà stupire e divertire il pubblico.

Anteprima nazionale al Giardino Scotto di Pisa venerdì 23 giugno, dopo l'esordio mondiale a Montréal, grazie a Migrazioni Sonore, il progetto di internazionalizzazione culturale di Salty Music APS, in collaborazione con Istituto Italiano di Cultura e Casa D'Italia di Montréal. Con la partecipazione di Ex Wide, partner della serata. Inizio ore 21.30, ingresso posto unico € 20 più prevendita online su oooh.events. Info sulle pagine Facebook Migrazioni Sonore ed Ex Wide.

Lo spettacolo racconta la storia di un gruppo di ragazzi che a partire dagli anni Novanta ha calcato i palchi di tutta Europa, diventando, prima dell'era internet, la colonna sonora di una generazione che non ha smesso mai di seguirli, concerto dopo concerto. Trent'anni di musica, storie di vita e incontri musicali, sotto forma di canzoni e racconti. Apriranno il concerto i lucani Radio Lauserg.

Superare le barriere fisiche e ideali tra culture lontane e trovare una sintesi grazie al linguaggio universale della musica è l'idea intorno alla quale è nato il progetto Migrazioni Sonore, creato dall'associazione Salty Music APS, che da anni getta un ponte tra la Toscana e diverse aree del mondo, con lo scopo di collegare tradizione artistica e contemporaneità. Punto di partenza è la musica popolare, sempre più contaminata con altre forme artistiche, come la recitazione e la danza.