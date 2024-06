Si rinnova il consueto appuntamento dei primi due fine settimana di luglio con 'Barbaricina in festa', che si intesse su un filo invisibile che lega le persone, i luoghi, le memorie e ottimi sapori. La festa è nata, infatti, nel 2004 per iniziativa di un gruppo di giovani di Barbaricina come un momento di aggregazione per tutte le generazioni.

Dopo la ripresa post pandemia è un momento attesissimo ormai da tutti i Pisani che, avendolo conosciuto e vissuto, lo apprezzano per la gustosa cucina, la buona musica e ancora di più per l’atmosfera di amicizia che si respira.

Anche i turisti che per curiosità si fermano per cena hanno dimostrato di apprezzare l’evento che è a dimensione di tutte le fasce d’età, dai più piccoli che possono giocare in sicurezza nel campo sportivo, ai giovani che si scatenano in pista, agli adulti che conversano assaporando la fresca brezza serale, agli anziani che possono fare qualche passo di ballo liscio o mangiare un gelato in compagnia.

Negli ultimi anni, i volontari che contribuiscono al successo di 'Barbaricina in festa' non sono più solo gli abitanti del quartiere, ma si sono unite anche persone dai vicini Cep e Sacro Cuore, declinando in azioni pratiche la voglia di camminare insieme che l’Unità Pastorale delle tre Parrocchie (Barbaricina, CEP e Sacro Cuore) ha manifestato e facendo mettere le mani letteralmente 'in pasta' a tutti.

Se gli adulti e i più maturi sfaccendano in cucina e alla brace, i giovani si occupano del bar, di servire ai tavoli, di animare l’evento e della gestione tecnica. Non a caso da due anni il Presidente del Comitato organizzatore è Francesco Angelillo, 21 anni, sotto la cui guida sono coinvolti più di 80 volontari da tutte le tre parrocchie.

L’appuntamento è per il 5-6-7 e 12-13 e 14 luglio presso il Campo sportivo Pisa Ovest, via del Capannone, 2.

Ilricavato della festa sarà investito per arricchire gli ambienti che accolgono la manifestazione.