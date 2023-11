Barbie party - Gruvy djset

VIVO! festeggia i 5 anni di attività con un 'Barbie-Party' danzereccio e con le migliori pop hits dagli anni '90 a oggi.

Ad infiammare la pista ci sarà in consolle Gruvy Dj, il party-boy con le cuffie che gira tra eventi nei locali, feste private, festival e chi più ne ha più ne balli. Spazia tra i generi per passione, si adatta al contesto e ha come missione quella di far divertire le persone.



Dresscode? Ovviamente in rosa!