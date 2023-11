Barbie party - Gruvy djset

VIVO! ha compiuto 5 anni ed ha deciso di festeggiare in pieno stile Barbie!

Venerdì 10 novembre dalle ore 22 djset a base delle migliori pop hits dagli anni 90 in poi.



In consolle ci sarà Gruvy: il party-boy con le cuffie che gira tra locali (resident de La Limonaia Fucecchio), feste private, festival e chi più ne ha più ne balli. Spazia tra i generi per passione, si adatta al contesto e ha come missione far divertire le persone.