Pomarance, al Teatro dei Coraggiosi 'Il barbiere di Siviglia'

Venerdì 24 febbraio, alle 21, andrà in scena al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance 'Il barbiere di Siviglia'. L'appuntamento rientra nel calendario di eventi di IOF in Tuscany, la stagione lirica itinerante realizzata da Italian Opera Florence, fondata dal Maestro David Boldrini insieme con Elena Pinciaroli, che da gennaio a maggio fa tappa in alcuni dei più suggestivi teatri storici della Toscana.

'Il Barbiere di Siviglia' è un'opera buffa di Gioacchino Rossini in due atti, su libretto tratto dall'omonima commedia francese di Pierre Beaumarchais. Andò in scena per la prima volta il 20 febbraio nel carnevale del 1816 ed è diventata l'opera buffa per antonomasia. Celebre in particolare l'ouverture, ma anche arie come "Largo al factotum della città", "Una voce poco fa", "La calunnia è un venticello". Nel cast di scena a Pomarance e a Santa Croce sull'Arno: Gabriele Nani (Figaro), Alfonso Zambuto (Conte d'Almaviva), Roberto Gentili (Don Bartolo), Laura Andreini (Rosina), Omar Cepparolli (Don Basilio), Simonetta Pucci (Berta), Andrea Mamugi (Fiorello). Con l'Orchestra e il Coro Italian Opera Florence diretti dal Maestro David Boldrini. Scene, regia e costumi IOF.

Informazioni e biglietti: www.italianoperaflorence.it