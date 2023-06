Si accende l'estate di San Romano grazie alla collaborazione tra il centro commerciale naturale, Confesercenti Toscana Nord e il contributo dell'amministrazione comunale. Storia, tradizione e enogastronomia si incontrano per il terzo appuntamento della Battaglia dei Sapori in programma a San Romano, in piazza della Costituzione, questo fine settimana. Una due giorni per ricordare l'evento storico che ha portato il nome di San Romano nel mondo, grazie all'opera dipinta da Paolo Uccello.

Si comincia sabato 17 giugno alle 18 con un excursus proprio sulla battaglia e la sua rappresentazione più famosa, a seguire ci sarà la possibilità di un apericena e poi alle 21 l'esibizione della scuola Danza Da Perla e uno spettacolo divertente che vedrà protagonisti dilettanti allo sbaraglio nel famoso show della Corrida. Domenica 18 giugno ci sarà la cena a tema con intrattenimento musicale degli 'Evergreen and sax'. A seguire esibizione della scuola di ballo Rumba y Raices e sfilata di moda a cura di Ellys abbigliamento. Chiude la serata lo spettacolo del fuoco di e con Giada Bachini in arte Fire Aida. (Info e prenotazioni alla cena 3932325691 e 3383080173). Lo Schiuma Party invece è in programma per il 7 luglio alle 19.30 nella piazza di via della Pace.