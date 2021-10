Ultimo weekend di navigazione con il battello sull'Arno a Pontedera

Sabato 9 e domenica 10 ottobre il battello Andrea da Pontedera solcherà le acque dell'Arno per l’ultimo weekend di questa stagione, dando ancora un’opportunità ai cittadini di Pontedera e della Valdera di poter scoprire tutti i segreti del fiume.

Le corse previste per questo ultimo fine settimana di attività sono quattro, due in programma il sabato e due in programma la domenica con partenze alle ore 16 e alle ore 17.

Si salpa dall’approdo dei Canottieri, in via Bologna, zona parco dei Salici.

Si potrà accedere al battello gratuitamente, esclusivamente tramite prenotazione (Max 30 posti – come da normativa Covid-19) contattando l’Ufficio Turistico del Comune di Pontedera e della Valdera, tramite mail. info@visitvaldera.eu oppure chiamando il 3887583081, anche tramite whatsapp.

Avvertenza: in caso di condizione meteorologiche avverse le corse non si effettueranno e/o verranno sospese in anticipo.