Beach Nordic Walking a Calambrone

Beach Nordic Walking, la camminata sportiva con i bastoncini sulla sabbia, non è solo una piacevole attività da poter praticare tutto l'anno ma anche un efficace allenamento per il corpo e la mente.



Questo tipo di camminata, praticata in riva al mare, offre benefici notevoli, che vanno dal rassodamento dei muscoli al miglioramento del benessere mentale.



Lorenzo Maio, il pioniere del Nordic Walking sul Litorale Pisano, ti aspetta sulla spiaggia di Calambrone per muovere i primi passi o per approfondire la disciplina del nordic walking e scoprire i benefici che puoi avere imparando questa straordinaria disciplina sportiva.



Itinerario A/R

> Terreno: sabbioso

> Durata allenamento: 1h 45m.

> Difficoltà Facile ( o Facile-medio)



Pagamento in loco in contanti o con carta di credito.

Il ritrovo sarà indicato al momento della prenotazione.



Conferma partecipazione entro le ore 19:00 del Venerdì inviando una mail a info@lorenzomaio.it oppure un messaggio whatsapp al 3391999121 .



Camminare sulla sabbia non è solo un modo per godersi il mare, ma anche un’opportunità per migliorare la propria salute fisica e mentale. Ecco alcuni dei principali benefici:



Dimagrimento: Grazie al terreno irregolare e “pesante” della spiaggia, la camminata sulla sabbia costringe il corpo a fare piccoli esercizi di propriocezione, bruciando più calorie rispetto alla camminata su un terreno regolare.



Tonificazione muscolare: se in possesso di una tecnica adeguata e praticata con costanza, può contribuire a rassodare glutei e cosce.



Miglioramento del benessere mentale: Camminare sulla sabbia favorisce il flusso sanguigno e la liberazione di endorfine, gli “ormoni della felicità”, che aiutano a ridurre lo stress e a promuovere la sensazione di tranquillità.



Beach Nordic Walking un’opportunità per migliorare la tua salute fisica e mentale, bruciando calorie, tonificando i muscoli e riducendo lo stress. Con un impegno costante e seguendo semplici consigli di Lorenzo Maio "il Fitness Coach" puoi trasformare la tua camminata sulla sabbia in una efficace attività sportiva rigenerante e salutare.



"Ogni giorno dovrebbe essere come un giorno in spiaggia...Beach Nordic Walking tonifica rilassa e migliora l’umore!" Lorenzo Maio