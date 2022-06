'Beach Rock Party', ecco i concerti del venerdì al Bagno degli Americani

Prezzo non disponibile

È il turno della musica al Bagno degli Americani. I concerti dell'estate 2022 del Bam sono fissati al venerdì, si svolgono in collaborazione con il Borderline Club di Pisa, e iniziano il 1° luglio. Protagonisti del primo appuntamento del 'Beach Rock Party' (questo il nome della rassegna) gli '80's Sunset Strip' con 'Monsters of Rock Tribute Night', spettacolo dedicato alle tre band iconiche Aerosmith, Bon Jovi e Guns n' Roses. A seguire, After show Rockoteca con Vale GiGo.

La rassegna di musica dell'estate 2022 al Bagno degli Americani porta, quindi, sul litorale la tradizione e la qualità del Borderline Club di Pisa, nato nel 1996 e ben presto molto apprezzato in tutta la provincia e in tutta la regione, nonché punto di riferimento dei ragazzi (e non solo, ovviamente) che frequentano la città e il litorale. Sul palco del Borderline si sono esibiti artisti di livello nazionale e internazionale.

Durante tutte le serate dei concerti, bar (anche sotto l'hangar) e ristorante del Bagno degli Americani sono sempre attivi e operativi. Per restare aggiornati si invita a seguire le pagine del Bam e del Borderline, dove si troveranno a mano a mano gli eventi Facebook dedicati a ogni singolo appuntamento.

Informazioni: 342 3513884.

Di seguito la locandina con tutti i prossimi appuntamenti: