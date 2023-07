Libri, Beatrice Salvioni presenta 'La malnata'

Mercoledì 12 luglio, alle 18 alla Nunziatina nell'ambito della rassegna Scrittori in Borgo 2023, ideata e organizzata dalla Libreria Ghibellina grazie allo Sponsor Unico Pharmanutra, Beatrice Salvioni presenta il libro 'La malnata' (Einaudi editore). L'autrice dialogherà con Sebastiano Mondadori

Il libro

Due ragazzine molto diverse tra loro. La storia di un'amicizia indimenticabile nell'Italia del fascismo. Per la prima volta il romanzo di un'esordiente italiana esce in contemporanea in tutta Europa. Solo la forza di un'amicizia indissolubile può spingere due ragazzine a ribellarsi all'ingiustizia. Soprattutto nel gretto conformismo dell'Italia fascista.