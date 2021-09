Bee the change - Apicoltura urbana a Pisa

Il Centro Parco Montecastellare ospita Bee the Change, evento conoscitivo ed informativo per adulti e bambini guidato da un gruppo di professionisti uniti dal desiderio di tutelare la biodiversita? del territorio e la vita delle api.

La loro mission, attraverso l’installazione di apiari urbani, sensibilizzare al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

Da gennaio 2020 hanno mappato la citta? di Pisa, scelto 4 zone strategiche per apiari urbani e posizionato le arnie su tetti, terrazze e giardini privati, seguendo tutte le norme di legge che regolano l’attività? apistica urbana e le esigenze del vicinato.



Partecipazione ad offerta libera solo su prenotazione su https://www.asdarcadia.com/3-ottobre-2021-bee-change/ MASSIMO 20 POSTI

