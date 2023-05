BeeRiver, alla Stazione Leopolda la kermesse dedicata alla birra artigianale

Calice BeeRiver 5 euro, Gettone per le degustazioni 2,50 euro, Pacchetto con calice e tre gettoni 11 euro

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio la Stazione Leopolda di Pisa ospiterà la tredicesima edizione di BeeRiver: i mille volti della birra artigianale accenderanno i riflettori sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale.

I birrifici

Dieci birrifici presenteranno una nuova selezione di alta qualità, innalzando, come ogni anno, il numero di birrifici artigianali che hanno contribuito alla crescita dell’evento. La Toscana sarà rappresentata dal Birrificio del Forte (Pietrasanta) e dal Birrificio Agricolo Poggio Rosso (Peccioli). Dal Piemonte scenderà in Toscana il Birrificio Sagrin (Calamandrana), dal Friuli interverrà il Birrificio Artigianale Bondai (Sutrio), la Lombardia sarà rappresentata da La Curtense (Passirano) e La Brewery (Milano), dall’Emilia Romagna arriverà Beha Brewing (Rimini), per la Calabria parteciperà da ‘A Magara (Nocera Terinese). Infine dalla Campania saranno presenti South Soul (Caserta) e Bonavena Brewing (Napoli).

La ristorazione

L’area esterna della Leopolda sarà riservata ai vintage food truck che offriranno una vasta gamma di prodotto e varie specialità pensate per accompagnare gli assaggi delle birre artigianali. Saranno presenti Gao StreetFood di Pisa, Caballo’s di Anzio (Roma), Non Solo Pane di Castelfiorentino (Firenze), Tati e Patate dai Biga di Livorno, Ginger - Cucina Vegetale (Viareggio) e Nura di Pontassieve (Firenze); all’interno del salone sarà presente R.d.M Roba da Matti con una vasta selezione di dolci, caffetteria e cocktails.

I concerti blues

La colonna sonora sarà offerta dalle sonorità blues che assicurano un timbro inconfondibile alle degustazioni brassicole beeriveriane. Il programma musicale è promosso dal BluesRiver Festival. Venerdì h 21.00 la colonna sonora sarà offerta dai Model T, il repertorio spazia dai classici country, a rivisitazioni di brani più recenti, fino alla promozione di brani originali in chiave folk rock. Sabato h 21.00 ci saranno i Di Maggio Connection, un power trio che mixa con grande energia e con una magistrale tecnica strumentale tutte le facce più selvagge del R’n’R, del Rockabilly, del Surf, del Rock, del Country, dello swing. Domenica h 19.00 si esibiranno i Note Noire Quartet, un quartetto jazz contemporaneo con le loro musiche scritte in totale libertà alla ricerca di linguaggi musicali moderni e cosmopoliti attraverso le caratteristiche di strumenti rappresentativi delle tradizioni europee.

Le iniziative di approfondimento

I visitatori avranno la possibilità di partecipare alle degustazioni guidate delle birre artigianali selezionate dal giornalista e sommelier Simone Cantoni. Il tema dei laboratori prenderà in esame l’accostamento delle birre con il cibo tipico pisano. Le prenotazioni per i laboratori possono essere effettuate sul sito www.beeriver.it.

Nota sul movimento brassicolo

Ideata nel 2016, BeeRiver ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama degli eventi italiani dedicati alla birra artigianale confermando il valore attrattivo di un prodotto destinato ad un consumo accorto e consapevole. A differenza delle produzioni industriali, che ricorrono al filtraggio dei lieviti e alla tecnica della pastorizzazione, il movimento artigianale privilegia il corredo sensoriale.

In Toscana il movimento artigianale sta attraversando una fase di crescita notevole: all’interno di un’ideale graduatoria nazionale, la regione del Granducato si attesta con circa cinquanta birrifici in seconda posizione, in linea con Emilia Romagna e Veneto, alle spalle delle potenze storiche Lombardia e Piemonte, epicentri del fenomeno a partire dalla metà degli anni Novanta. Il comparto brassicolo toscano ha raggiunto un livello di radicamento esteso, solido e apprezzato grazie alla qualità degli ingredienti e alle influenze delle tradizioni territoriali.

Info

BeeRiver

I visitatori che desiderano ascoltare buona musica e cenare in compagnia possono partecipare liberamente senza obbligo di acquisto dei gettoni per le degustazioni.