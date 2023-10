BeeRiver, alla Stazione Leopolda la kermesse dedicata alla birra artigianale

Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre la Stazione Leopolda di Pisa ospiterà la 14esima edizione di BeeRiver: i mille volti della birra artigianale accenderanno i riflettori sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale.

I birrifici

Dieci birrifici presenteranno una nuova selezione di alta qualità, innalzando, come ogni anno, il numero di birrifici artigianali che hanno contribuito alla crescita dell'evento. La Toscana sarà rappresentata dal Birrificio Apuano di Massa, dalla Gilda dei Nani Birrai di Pisa, dal Piccolo Birrificio Clandestino di Livorno. Dall'Emilia Romagna arriveranno Bastian Contrario (Parma) e il Birrificio Labeerinto di Modena, dalla Lombardia scenderanno in Toscana il Birrificio Orso Verde di Busto Arsizio e il Birrificio Otus di Seriate in provincia di Bergamo, l'Abruzzo sarà rappresentato dal Birrificio Abruzzese di Castel di Sangro, la Puglia dal Birrificio del Gargano di Peschici e la Campania dal Birrificio dell'Aspide di Roccadaspide in provincia di Salerno.

La ristorazione

L'area esterna della Leopolda sarà riservata ai vintage food truck che offriranno un'ampia scelta di scelta di proposte gastronomiche per accompagnare gli assaggi delle birre artigianali. Saranno presenti Caballo's di Anzio, Gao StreetFood di Pisa, Ginger Cucina Vegetale di Viareggio, Non Solo Pane di Castelfiorentino, Tati e Patate dai Biga di Livorno e Rostichello di Vecchiano. All'interno del salone sarà inoltre presente Roba da Matti con una vasta selezione di pasticceria e caffetteria.

I concerti blues

La colonna sonora sarà offerta dalle sonorità blues che assicurano un timbro inconfondibile alle degustazioni brassicole beeriveriane. Venerdì h 21.30 apriranno le danze Stefano Dentone & The Sundance Family Band. Nati nel 2021, il nome del progetto rappresenta un omaggio al leggendario film Butch Cassidy & the Sundance Kid: la band propone una selezione di brani originali e classici del rock arrangiati in chiave country e blues. Sabato h 21.00 i riflettori si sposteranno su Matt Pascale, autentica stella emergente del panorama blues rock. Classe 2000 Matt Pascale propone con la sua formazione un sound derivato dalla musica roots statunitense derivata dal Southern Rock, dal Blues paludoso e dal Funky Neo Soul. Domenica alle h 19.00 completeranno la line up i Prisoners of Rock'n'Roll con un travolgente repertorio anni ‘50 e ‘60.

Le iniziative di approfondimento

I visitatori avranno la possibilità di partecipare alle degustazioni guidate delle birre artigianali selezionate dal giornalista e sommelier Simone Cantoni. Venerdì 6 ottobre il laboratorio proporrà tre birre in abbinamento con alcune specialità piccanti della cucina calabrese. Il laboratorio di sabato 7 ottobre sarà invece dedicato alla cucina siriana. Domenica 8 ottobre concluderà il programma delle degustazioni l'accostamento con la cucina sarda. Le prenotazioni per i laboratori potranno essere effettuate sul sito www.beeriver.it.

Nota sulla manifestazione

Ideata nel 2016, BeeRiver ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama degli eventi italiani dedicati alla birra artigianale. In Italia il comparto brassicolo ha raggiunto un livello di radicamento esteso, solido e apprezzato grazie alla qualità degli ingredienti e alle influenze delle tradizioni territoriali: BeeRiver intende promuovere il valore attrattivo di un prodotto destinato a un consumo accorto e consapevole. Alla manifestazione, organizzata dalla Casa della Città Leopolda, partecipano aziende affermate e realtà emergenti selezionate da un comitato scientifico. Il programma comprende degustazioni, laboratori e approfondimenti culturali. Sono previste due edizioni annuali, in occasione del primo fine settimana di maggio e di ottobre.

Nota sul movimento brassicolo

In Toscana il movimento artigianale sta attraversando una fase di crescita notevole: all'interno di un'ideale graduatoria nazionale, la regione del Granducato si attesta con circa cinquanta birrifici in seconda posizione, in linea con Emilia Romagna e Veneto, alle spalle delle potenze storiche Lombardia e Piemonte, epicentri del fenomeno a partire dalla metà degli anni Novanta. Il comparto brassicolo toscano ha raggiunto un livello di radicamento esteso, solido e apprezzato grazie alla qualità degli ingredienti e alle influenze delle tradizioni territoriali.

Ingresso

Le degustazioni avverranno nei calici personalizzati BeeRiver dietro presentazione dei gettoni in vendita all'ingresso della Leopolda. Per ogni degustazione è necessario un gettone. I visitatori che desiderano ascoltare buona musica e cenare in compagnia possono partecipare liberamente senza dover acquistare i gettoni per le degustazioni.