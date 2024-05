'BeeRiver' a Pisa dal 10 al 12 maggio

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio la Stazione Leopolda di Pisa accoglie la dodicesima edizione di BeeRiver: i mille volti della birra artigianale accenderanno i riflettori sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale.



I birrifici

Dieci birrifici presenteranno una selezione di alta qualità della produzione brassicola italiana. La Toscana sarà rappresentata dal Birrificio Brùton di Lucca, dal Birrificio del Forte di Pietrasanta e dal nuovo birrificio Mudita Brewery di Livorno. Uscendo dal Granducato arriveranno dal Piemonte i birrifici Testadariete e De Lab Fermentazioni di Diano d’Alba, dalla Lombardia Birra Gaia di Carate Brianza e Gimme More Craft Beer di Segrate, dal Trentino Alto Adige Batzen Bräu di Bolzano e Monpiër de Gherdëina di Ortisei, dalla Sicilia il Birrificio Yblon di Ragusa.

Pane e companatico

L’area esterna della Leopolda sarà dedicata ai vintage food truck che offriranno un’ampia scelta di proposte gastronomiche per accompagnare gli assaggi delle birre artigianali. Saranno presenti Gao Street Food, Ginger Veg di Viareggio, Il Fagotto del Chianti di Castelfiorentino, Tati e patate dai Biga, Roba da Matti di Empoli e il nuovo truck della Pizzeria Chimenti.

I concerti blues

La colonna sonora sarà offerta dal sound blues e rock selezionato dal direttore artistico del BluesRiver Festival Lorenzo Marianelli. Venerdì alle h 21.30 apriranno le danze i Prisoners of Rock ’n’ Roll. Sabato alle h 21.30 i riflettori si sposteranno sul Francesco Piu Trio. Domenica alle h 21.00 la giornata sarà accompagnata da un Dj set Funky Rock Indie.

Le iniziative di approfondimento

I visitatori avranno la possibilità di partecipare alle degustazioni guidate delle birre artigianali selezionate dal giornalista e sommelier Simone Cantoni, in collaborazione con Marco Franchini. Venerdì 10 maggio il laboratorio Birra e cacciagione proporrà tre birre abbinate a tre salumi di selvaggina. Il laboratorio del sabato, Birra, cacio e muffe nobili, sarà dedicato agli abbinamenti con i formaggi erborinati. Infine, domenica 12 maggio il laboratorio Birra e pasticceria del Granducato presenterà quattro birre abbinate a quattro dolci tradizionali toscani.