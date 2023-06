Beertrek al birrificio agricolo Il poggiorosso

Il Birrificio agricolo domina i suoi campi agricoli, dove vengono coltivati grano antico e orzo biologico che i partecipanti ritroveranno dentro le birre che gusteranno durante la cena.

Inizieranno l'escursione scendendo lentamente su una strada bianca, lungo agriturismi, cipressi, cavalli e il sorprendente Lago del Gattero, incastonato fra le argille milionarie, un gioiello verde brillante in mezzo ai campi dorati.

Davanti il borgo di Lajatico e in basso scorgeranno la meta alla fine della discesa: il Fiume Era, poco dopo il suo inizio, con il suo corso naturale, i piccoli calanchi e un sentiero incredibilmente ricco di fiori e farfalle! Sosteranno nei pressi delle sue piacevoli acque per poi riprendere i propri passi di nuovo verso il Lago.

Saliranno in mezzo a campi appena mietuti e finalmente conquisteranno un crinale ricco di suggestione: riconosceranno il borgo di Montecatini Val di Cecina e l’affascinante e unica sagoma della città di Volterra, la potente etrusca. Aspetteranno il tramonto immersi in un panorama vastissimo, sulle colline pisane e i Monti Livornesi, e rientreranno verso il Birrificio per la cena a base di tagliere di salumi e formaggi, pizza e birra



???? ????????

Lunghezza: 8 km

Dislivello 100 m

Difficoltà: possibile caldo, facile salita al ritorno



Numero min. partecipanti: 6

Numero max partecipanti: 20 persone

Cani: 2 ammessi - contatta la guida.

Riceverete tutti i dettagli sul luogo di ritrovo e svolgimento evento una volta confermata la vostra partecipazione

????? ??????????????

??????????

• € 35,00 adulto fino a 12 anni - riduzioni per minori

La quota escursione comprende:

- Servizio Guida Ambientale Escursionistica

- Cena con birra artigianale.

_____________________________________



?????? ?? ??????????

Per prenotarti e partecipare compila questo modulo

https://www.azimut-treks.it/beertrek-birrificio...

????????



• Mail: andreini.letizia@gmail.com