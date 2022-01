Befana nel Parco di San Rossore

Una Befana da vivere in bici, immersi nella natura di San Rossore. Giovedì 6 gennaio la Uisp Toscana e la Asd Ciclismo Uisp, insieme alla polisportiva Portammare Pisa e con la collaborazione dell'Ente Parco, di Belle Equipe e di spazio Conad Madonna dell'Acqua, organizzano la 'Befana nel Parco, 1° festa del ciclismo Uisp Toscana'. Nella zona dell'area barbecue, all'inizio del viale del Gombo, sarà allestito un punto ristoro e consegna pacchi, attivo dalle 9 alle 11 e a tutti quelli che lo raggiungeranno in bici sarà regalato un pacco con confettura e pasta, e sarà distribuito materiale divulgativo sul calendario e le attività previste nel 2022. Ci sarà anche una postazione dell'Ail (associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) che raccoglierà offerte per sostenere la ricerca. Tutto nel rispetto delle norme antiCovid. Un'occasione per promuovere la mobilità sostenibile e l'uso della biciclette sia all'interno del Parco, sia per raggiungerlo.