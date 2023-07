'Metti una sera a Cascina', Kairos in concerto

Sabato 8 luglio, dalle 21.30 sul palco di 'Metti una sera a Cascina' in piazza dei Caduti, arrivano i Kairos, ensemble guidato da Vincenzo Natale alla fisarmonica e Gerardo Pizza al sax contralto e tenore, con Lorenzo Gagna al basso elettrico, Iacopo Sichi alla batteria ed Edoardo Ferri alla chitarra elettrica. La band si esibirà in 'Behind the album', concerto presentazione del loro disco di esordio Celosia pubblicato da Emme Record Label. Il concerto è organizzato da Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con il Comune di Cascina.

"Un altrove è possibile anche restando ancorati alla propria terra: questa l'idea progettuale alla base del viaggio musicale di due giovani irpini, Vincenzo Natale e Gerardo Pizza. Partiti dal sentirsi fuori luogo in mezzo a prospettive spesso troppo ordinarie, hanno trovato ispirazione proprio in quel senso di disagio e nella cultura dell'alterità. Alla ricerca di angoli diversi nel panorama musicale irpino, hanno puntato dritto verso sonorità originali attraverso la reinterpretazione della tradizione etno popolare locale e la contaminazione col jazz, il rock e altri generi musicali".