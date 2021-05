Belleville jazz quartet

“Esistono strutture del linguaggio, come no. Ma queste sono continuamente rotte, destrutturate e ricomposte da macchine desideranti alimentate dall'inconscio”

- Guattari, ne Machines et structures, 1969



Fattorizzare gli elementi irriducibili del linguaggio e con questi elementi giocare in maniera incontrollata, attraverso una “pratica assidua” del soggetto desiderante, infuocata dal desiderio e da una curiosità infantile.

Liberarsi delle regole che un linguaggio chiuso necessariamente si porta dietro e godere di questo spazio nuovo, uno spazio che permette di prendere quegli elementi irriducibili per praticare qualcosa di simile a una lallazione di linguaggi nuovi, sempre più adatti all'espressione dell'inconscio o addirittura alla sua rappresentazione.



