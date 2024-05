Berlin - commedia ispirata a 'Doris, la ragazza misto seta' di I. Keun

Nello Spazio Balabiott Aps di Pisa, sabato 25 e domenica 26 maggio alle ore 21, vi aspetta una commedia irresistibile, un turbine di energia e suggestioni poetiche.

La protagonista dello spettacolo non vi apparirà certo come un personaggio edificante: un po’ avida, un po’ ingenua, Doris vive di espedienti e trova nel sostegno delle donne che incontra (ma soprattutto in quello degli uomini) il modo di farsi strada nella Germania degli anni Venti. La narrazione dei suoi molteplici incontri diventa la storia della sua intera esistenza ma anche, ci auguriamo, il simbolo della precarietà della vita di ognuno.

Sballottata ora qua ora là come una piuma nel vento, Doris (strano incrocio tra uno struggente Buster Keaton e la ragazza miope di “Come sposare un milionario”) si macchia del peccato più simpatico di tutti, la leggerezza, inseguendo fino alla fine la chimera di “un uomo che possa salvarla”, con esiti brillanti, comici, tragici, o addirittura grotteschi. Tuttavia Doris arriverà vostro malgrado a sembrarvi quasi una femminista. Nel frattempo, di fronte ai vostri occhi si materializzerà un’affascinante galleria di ritratti umani, un fantastico serraglio di caratteri tutti degni di empatia: la coinquilina timida, l’ex fidanzato (genio della fisica completamente privo di intelligenza emotiva), la casalinga dalle alte ambizioni cinematografiche, l’invalido di guerra, la prostituta, la seguace di Saffo, l’industriale con la passione per la poesia, il marito perfetto abbandonato dalla moglie fedifraga… Ispirato al modernissimo romanzo “Doris, la ragazza misto mista” di Irmgard Keun (1932) è una commedia divertente e amara.

Vedrete riprodotta questa varietas in modo realistico, ma piuttosto assisterete a brevi schizzi poetici rubati alla vita berlinese degli anni Venti, a piccole sequenze vorticose, eccessive o strampalate alla maniera di quadri espressionisti o di pellicole del cinema muto.

Del resto non può essere preso come tradizionale uno spettacolo in cui l’unica storia d’amore sensata si ha tra una ragazza e il caldo pellicciotto che ruba in un caffè di provincia (nel nostro caso, rigorosamente sintetico).



Con Sara Teresa Russo, Alessandro Battini, Annalisa Pardi, Andrea Marcheschi, Irene Mazza, Matilde Cini, Antonio Bacci, Laura Imiotti, Maria Barbatano. Mixer Irene Sibella e Veronica Giovannetti. Collaboratrice dietro le quinte: Giulia Buti.



