Bernardo Sommani live - Presentazione Musicalibro ((onde))

Torna da VIVO il cantautore, chitarrista e produttore Bernardo Sommani.

Bernardo riesce a mescolare nella sua musica linguaggi differenti ottenendo un sound caratteristico che sfugge ad ogni etichetta di genere.

Ha da poco pubblicato il suo terzo album “((onde))” ed ha scelto un formato molto particolare per farlo: il Musicalibro. Il Musicalibro contiene, come nei booklet, i testi ed i credits dell’album, ma anche gli accordi delle canzoni (come nei canzonieri) e delle riflessioni dell’artista su ogni brano. Tramite un codice ed un qr-code sarà possibile scaricare l’album in alta definizione.





Bernardo Sommani

Ha pubblicato gli album Rivestito di gioia (2015, Arroyo), Sto bene quando sudo (2019, Prima o poi) e pubblica a Maggio 224 il suo terzo lavoro discografico ((onde)), per l'etichetta indipendente tsck records. E’ diplomato in chitarra jazz al conservatorio con un passato all’interno della scena alternative rock italiana, i suoi concerti stupiscono per ecletticità e padronanza del palcoscenico.



Il musicalibro “((onde))”

“Il titolo dell’album può essere inteso come “da dove?” Da dove sono partito per portare alla luce questo disco, tutta la musica che ho ascoltato e che ho racchiuso qui dentro. In questo album c’è la mia storia, la mia esperienza, ci sono io”, afferma l’artista descrivendo il suo lavoro.

L’album è stato interamente composto e prodotto da Bernardo, il quale ha deciso di rendere ancora più speciale questa uscita pubblicando il disco come (musica)libro: una sorta di booklet con i testi, gli accordi e i suoi pensieri legati ad ogni canzone, senza CD ma con la possibilità di ascoltarlo tramite qr-code.

Il libro nasce dall’esigenza di trovare nuove forme per condividere la propria musica dopo la definitiva scomparsa del formato CD.



In questo lavoro Sommani mescola sonorità molto distanti tra loro con disinvoltura ed elasticità regalandoci un appagante senso di libertà; ne emerge una concezione della musica trasversale e onnivora. La sua poetica è elegante e raffinata, memore del grande cantautorato italiano. I suoi testi sono capaci di evocare immagini ricche di particolari con poche parole. È come se le canzoni per l’artista fossero un modo per immortalare momenti di vita. Il suo è un pop esistenziale.