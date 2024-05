Bernardo Zannoni e Lorenzo Mattotti al Cinema Arsenale di Pisa

Per la Rassegna Fumetti&Popcorn insieme al Cinema Arsenale, la Libreria Ghibellina presenta:

Bernardo Zannoni e Lorenzo Mattotti con il volume I miei stupidi intenti, Sellerio Editore



La storia di Archy la faina che scopre il mondo nella sua bellezza e nella sua crudeltà. Come fosse un personaggio strappato a Camus, accompagnato dalle immagini di Lorenzo Mattotti.

L’edizione speciale di I miei stupidi intenti, Premio Campiello 2022, illustrata in 66 tavole da Lorenzo Mattotti, uno dei più noti e amati disegnatori internazionali.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti