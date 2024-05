Domenica 26 maggio alle ore 21.00 la chiesa di San Michele in Borgo ospita il concerto 'Bernstein: il senso del sacro' dedicato a due lavori di musica sacra del compositore americano, e cioè i 'Chichester Psalms' che verranno eseguiti in versione integrale e 'Mass', di cui verrà invece eseguita una selezione di nove brani.

In Bernstein, ebreo che grazie alla sua straordinaria cultura musicale, conosce le varie liturgie in cui la religione si è espressa nella storia della musica, è presente un profondo senso del sacro, non esente comunque da dubbi e critiche, soprattutto nei confronti dei fanatismi e delle intolleranze presenti nelle travagliate vicende religiose di molti popoli. Tuttavia, nella maggior parte della sua musica e, in particolare, nei due lavori in programma in questo concerto tutti i conflitti sfociano in una ineffabile pacificazione finale – la biblica «pace sabbatica» – che potremmo definire trascendente. Ma la caratteristica più rilevante della musica di Bernstein è la sua grandissima capacità espressiva che lo mette sempre in comunicazione con l’ascoltatore qualsiasi sia lo stile adottato: ed è capacissimo nel mescolare linguaggi alti e colti (dal classicismo all’atonalità) con stili popolari come il musical, il rock ed il blues.



I protagonisti del concerto sono: il Coro della Società Filarmonica Pisana (preparato da Giovanni Del Vecchio con l’apporto di Ilaria Casai in qualità di vocalist), il Coro di Voci bianche della Scuola Filarmonica Pisana (preparato dal M° Maria Michela Raimo), la stessa Ilaria Casai (in qualità di soprano solista) il giovane baritono Andreas Garivalis, Laura Ada Brasile come voce bianca solista e con la partecipazione di quattro straordinari strumentisti come Matteo Venturini all’organo, Lisetta Rossi all’arpa ed Antonio Brasile ed Enrico Spizzichino alle percussioni tutti sotto la direzione del M° Giovanni Del Vecchio.