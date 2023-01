Presentazione del libro 'Bestiario pisano' di Stefano Renzoni a Molina Mon Amour

È in programma venerdì 20 gennaio, alle 17.30, la presentazione del primo libro della rassegna invernale 2023 di Molina mon amour. Al Magazzino di Antonio sarà presentato 'Bestiario pisano' (Pacini Editore) dello storico dell'arte Stefano Renzoni (illustrazioni di Raffaele Silvestri). Ci sarà spazio anche per alcune letture del testo a cura di Fedora Durante.



La descrizione del libro a cura dell'autore.

"I profili contenuti in questo volumetto sono stati scritti in tempi diversi, anche molto diversi, specie sotto l’aspetto psicologico ed esistenziale, che significa in un ventaglio di anni. Non sono legati da nessuna forma di coerenza, né tematica né stilistica, se non quella di un narcisismo persistente e diffuso, che ti fa parlare degli altri perché in fondo si vuole parlare di sé stessi. Ma voi, che siete adulti e dabbene, ve ne sarete subito accorti. Sono stati quasi tutti pubblicati sulla mia pagina Facebook, scritti in genere in momenti in cui la pena del vivere è più forte, perché, com'è noto, quando la vita è vita preferiamo viverla a capofitto. È quando sembra essere un'ingiuria che allora scriviamo – almeno credo – e a volte questo gesto è il supremo oltraggio. Non agli altri, ma a sé stessi. La successione è casuale e sciolta da qualsiasi urgenza narrativa".



Il Magazzino di Antonio è in piazza Martiri della Romagna 26 a Molina di Quosa (PI). Ingresso libero.