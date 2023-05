Bfs: Volontariato anarchico e socialista ai tempi del colera

Giovedì 18 maggio alle ore 18:00, presso la Biblioteca Franco Serantini, si terrà la presentazione del volume:



Volontariato anarchico e socialista ai tempi del colera

antologia a cura di Mauro Parri

(Pantarei e BFS Edizioni, 2022)



Intervengono:

Maria Grazia Petronio (medico)

Franco Bertolucci (presidente della Biblioteca Franco Serantini)

Mauro Parri (curatore del volume)

L’incontro è organizzato in collaborazione con il Centro Filippo Buonarroti Toscana ed è possibile seguirlo online al link:

https://www.youtube.com/live/DZLBBujAVCk?feature=share



Nell’estate del 1884 il colera iniziò a diffondersi in Italia, colpendo con particolare virulenza Napoli. Le famiglie separate dell’internazionalismo italiano risposero all’appello del proletariato napoletano e gli vennero in soccorso. Lavoratori volontari che, nello spirito e nei modi, erano così diversi dai funzionari comunali da essere ben accetti dalla popolazione, mentre gli ispettori pubblici erano osteggiati e temuti.



Malatesta e quel gruppo rifiutarono l’attestazione ufficiale di benemerenza rilasciata dalle autorità. In fondo erano le stesse autorità che, qualche mese dopo, con l’accusa di cospirazione contro lo Stato, condanneranno lui e gli altri a parecchi anni di galera; erano gli stessi apparati dello Stato responsabili di quella catastrofica “condizione sociale”. da qui il manifesto redatto a conclusione di quell’esperienza secondo cui «la vera causa del colera è la miseria, l’unico rimedio la rivoluzione sociale».