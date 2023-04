11Lune, Biagio Antonacci in concerto a Peccioli

Martedì 25 luglio, all'interno della manifestazione 11Lune, si terrà alle 21.30 all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli il concerto di Biagio Antonacci. Da oltre trent'anni uno dei cantautori più amati, Biagio Antonacci oggi è uno degli artisti capaci di avere un pubblico trasversale che va dai genitori ai figli. Due diverse generazioni di estimatori che si danno appuntamento ai suoi concerti per cantare insieme le canzoni più rappresentative del repertorio di Antonacci. Lo stop ai concerti causato dalla pandemia anche per Antonacci è stato particolarmente gravoso e questo spiega la voglia di esserci il più possibile, di salire su quel palco per cantare e suonare per dimenticare uno dei periodi più bui della nostra epoca.

(foto in pagina Alessandro Treves)

Info

Biglietti acquistabili al seguente link: https://www.ticketone.it/event/biagio-antonacci-estate-2023-anfiteatro-fonte-mazzola-16901569/