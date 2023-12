Gli eventi in programma alla biblioteca SMS

Una serie di appuntamenti questa settimana alla biblioteca SMS (via San Michele degli Scalzi), che prendono il via già nella giornata di martedì 12 dicembre e proseguiranno con cadenza quotidiana sino a sabato 16. Programma molto vario con eventi per i più piccoli con le letture di 'Nati per leggere', incontri con gli autori e poi poesia, musica e natura.

Ecco il programma completo di questa settimana.

Martedì 12 dicembre (ore 10.00, prenotazione obbligatoria smsb.ragazzi@comune.pisa.it) l’appuntamento con cadenza mensile 'Nati per leggere. Parole e storie per crescere…in biblioteca'. Rivolto a genitori e nonni di bambini e bambine nella fascia d’età 0-6 anni con l’obiettivo di evidenziare l'importanza e il piacere della lettura per i più piccoli. Presso la biblioteca sono presenti le sezioni 0-6 anni e quella dedicata ai genitori.

Mercoledì 13 dicembre (ore 17.00) presentazione del libro 'C’è di più' di Maria Teresa Coppola. Pomeriggio dedicato agli amanti della poesia con l’autrice che presenterà, insieme a Cristiana Vettori, il suo libro edito da Aletti. Un’opera che racconta la vita, l’amore, la speranza e la nostalgia con versi intensi e profondi.

Giovedì 14 dicembre (ore 17.00) l’evento 'Scopriamo i tesori del Monte Pisano'. Grazie alla collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, sarà sperimentato come sia possibile riconoscere, attraverso divertenti giochi a punti, le principali piante del territorio, identificandole con vista, tatto e olfatto, ma anche con una lente d’ingrandimento. Questo evento fa parte del ciclo di incontri del progetto regionale 'Piantiamola! Nuove gemme di letture nello scaffale verde per bambini e bambine'.

Venerdì 15 dicembre (ore 17.00) Per la serie di incontri 'Autori allo specchio: cinque domande a...' Valeria Serofilli, presidente di Astrolabiocultura, dialogherà con Anna Maria Dall'Olio e Mariafrancesca Mela. Le autrici presenteranno rispettivamente "Stagioni" (Di Carlo editore) e "Alla luce del sole" (RP Libri). Letture di Rodolfo Baglioni. Saluti iniziali dell’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini.

Sabato 16 dicembre (ore 11.00, prenotazione obbligatoria smsb.ragazzi@comune.pisa.it) 'Lalalala! Scopriamo la musica in biblioteca'. L'importanza dell'esperienza musicale nei primi anni di vita per lo sviluppo cognitivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino. Torna in biblioteca l'atteso evento di letture e storie cantate dedicato ai più piccoli (0-3 anni) eccezionalmente con il tema del Natale.

SMSBiblio, orari di apertura L’orario di apertura al pubblico della biblioteca è dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 19.00 (chiusura servizi alle ore 18.30) e il sabato dalle 10.30 alle 19.00.