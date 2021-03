In diretta streaming 'La bici delle storie' di Daniela Bertini

Mercoledì 31 marzo alle ore 18,30 la Libreria Civico 14 di Marina di Pisa propone un nuovo appuntamento in diretta sulla pagina Facebook (facebook.com/civico14libreria ). Protagonista dell’incontro il libro La bici delle storie di Daniela Bertini, Pacini Editore. L’autrice ed Elisa Cacelli dialogano con Vincenzo Mirra.

Una narrastorie un po’ fata, un po’ Mary Poppins, pedala per le strade su una bici coloratissima, arriva nelle case e racconta, legge, anima storie per i bimbi in quarantena: è arrivata la Bici delle Storie! Dal 2015 Daniela Bertini, maestra e attrice per passione, pedala e con la Bici porta gioia e fantasia per le strade. Ora la Bici diventa un libro che raccoglie fiabe e racconti dedicate proprio a lei, storie scritte perché siano gli adulti a leggerle ai loro piccoli: in queste storie, scritte da autori diversi, le bici sono amiche, compagne di gioco, di avventura, aiutano a crescere, a conoscere il mondo.

Daniela Bertini, nata a Cascina (PI), dopo gli studi classici, si è laureata in Storia del Teatro, ha poi conseguito la maturità magistrale e dirigenti di Comunità, continuando a studiare presso la facoltà di Scienze della Formazione a Firenze seguendo i corsi di perfezionamento di Letteratura per l’infanzia. È insegnante di ruolo dal 1988, ma è sempre stata ‘maestra’ per i figli degli amici e per i bambini più piccoli che si radunavano nel suo giardino per leggere storie e disegnare. Si occupa di formazione per docenti (con AIMC Pisa) e di promozione della lettura ad alta voce: è lettrice volontaria LaAV e NpL. Ha ideato i progetti “L’albero delle Storie” e “La Bici delle Storie”. Il teatro è la sua grande passione, che pratica dal 1987 all’interno dell’Associazione Culturale “Il Gabbiano” con impegno quasi professionale pur essendo ‘orgogliosamente amatoriale’. Ha vinto il premio Miglior attrice alla Rassegna Corteggiando a Lucca (Fita Toscana) nel 2018 con il monologo “Artemisia Gentileschi” di Annick Emdin.

Il ricavato della vendita del libro servirà a finanziare il progetto "Il sorriso di Marianeve" per la costruzione di una biblioteca per la scuola materna di Mayo Koyo, promosso dal GMA, Gruppo Missioni Africa Onlus.