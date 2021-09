La Bici delle Storie arriva a Molina di Quosa e lo farà venerdì 24 settembre alle 17 in piazza 'di sotto', nel cuore del paese.



Daniela Bertini e le lettrici del Circolo LaAV di Pisa leggeranno e animeranno le storie del libro per i più piccoli e non solo, proponendo un pomeriggio all'insegna del divertimento, della cultura e della solidarietà. L'iniziativa si svolge in collaborazione con l'associazione Il Gabbiano, l'associazione GMA onlus e Il sorriso di Marianeve.'La Bici delle Storie', edito da Pacini Editore, sostiene i progetti di GMA Onlus per la costruzione di scuole e biblioteche in Etiopia, in particolare la costruzione di una biblioteca alla scuola di Mayo Koyo. In caso di maltempo, l'iniziativa si sposterà nella sede della S.O.M.S. di Molina di Quosa, in via Statale Abetone 132. Per informazioni: biblioteca@molinamonamour.it